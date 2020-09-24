Для удобства всех участников дорожного движения по улице Штеменко в Краснооктябрьском районе переоборудовали два пешеходных перехода. Тут были установлены новые знаки, а также светофорное регулирование движения переходов напротив домов №23 и №33. Нововведения призваны сделать безопасным путь через дорогу учащихся расположенных поблизости лицея №2, гимназии №12, воспитанников детского сада №271 и Центра развития ребенка №3 и их родителей, а также повысить безопасность дорожного движения на всей ул. Штеменко.

По данным городской администрации, сейчас на объектах проводятся тестовые испытания. После проверки и настройки оборудования, система будет включена в рабочий режим. Во время работ на каждом из двух переходов рабочие подрядной организации установили по два пешеходных светофора, восстановили тротуары на подходах и оборудовали пандусы для маломобильных групп населения.

Помимо этого, для обеспечения оптимальной скорости транспорта на подъездах к обоим переходам установлены дорожные знаки, ограничивающие максимальную скорость движения транспорта до 40 км/ч, а также оборудованы искусственные неровности. На каждом переходе установлены по две металлические консоли на которых размещены светильники системы наружного освещения и знаки «Пешеходный переход». Горизонтальная разметка нанесена методом горячего пластика – ее срок службы не менее года. Одновременно на обоих пешеходных переходах ведется подготовка к установке 60 автономных светодиодных маркеров для дорожной разметки. Это позволит обеспечить максимальную видимость участков в условиях непогоды и темного времени суток.