Всего до конца текущего года в городе планируется построить 13 локальных очистных сооружений (ЛОС). Рабочие уже завершили возведение ЛОС на водовыпуске по ул. Калинина в Ворошиловском районе и провели пусконаладочные работы. Сейчас подрядная организация приступила к возведению очистных сооружений на двух выпусках ливневой канализации в Центральном районе – в районе мостового перехода через Волгу и на площадке рядом с гостиницей «Турист». Также продолжаются работы по строительству аналогичных объектов на ул. Гагарина, 13-ой и 7-ой Гвардейской, завершены — на водовыпуске по ул. Калинина.

По данным городской администрации, в районе мостового перехода через Волгу идет установка ограждения для проведения строительных работ, у гостиницы «Турист» рабочие приступили к вертикальной планировке территории, после чего начнется выемка грунта под установку очистного сооружения. Для укрепления грунтовой насыпи котлована бригады будут монтировать шпунтовые сваи — стальные пластины высотой до 12 метров.

Локальные сооружения очистят ливневые сточные воды до нормативных показателей, после чего перенаправят их в Волгу. Производительность ЛОСа возле моста через Волгу составит 200 литров в секунду, а возле гостиницы «Турист» — 400 литров в секунду. Внутри таких устройств функционирует трехступенчатая система – пескоотделитель, бензомаслоотделитель и сорбиционный фильтр. В пескоотделителе под воздействием силы тяжести взвешенные вещества осядут на дно и будут периодически откачиваться машиной через колодцы обслуживания. В следующем модуле сточные воды пройдут через гофрированные пластины, которые имеют свойства притягивания частиц масла и отталкивания воды. Далее жидкость пропускается через фильтр, состоящий из специальных очищающих сорбентов, и затем направляется в реку.



