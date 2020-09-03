В центре имеется компьютерная техника, проектор, интерактивная доска, а также модульная мебель, которая позволит конфигурировать пространство под формат любого мероприятия. После снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, «Библиотека будущего» станет местом для проведения регулярных интерактивных мероприятий, в том числе тренингов языковых клубов, интерактивных игр и занятий по проектированию. Проект реализуется благодаря победе библиотеки имени Максима Горького в XV Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Волгоградской области.

Отметим, в этом году учреждению исполнилось 120 лет. Помимо «Библиотеки будущего» здесь функционирует виртуальный концертный зал, созданный в рамках регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Планируется, что до конца 2020 года в новом зале пройдет трансляция семи филармонических концертов (в записи и в режиме реального времени), а в следующем году здесь будет организовано более 30 мероприятий: разнообразных творческих проектов, фестивалей, конкурсов, культурно-массовых мероприятий регионального и всероссийского уровня.