Рабочие приступили к обустройству торговых рядов ярмарки, расположенной вблизи пересечения улиц Ангарской и имени Полины Осипенко в Дзержинском районе. По данным РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, на площади около 300 квадратных метров будут установлены более 15 павильонов и оборудованы порядка 20 открытых торговых мест.

В соответствии с санитарными требованиями организатор ярмарки обустроит санузлы (необходимые коммуникации уже подведены) и места для сбора отходов. Для удобства маломобильных горожан подъезды к ярмарке оснастят пандусами.

В рамках работ по благоустройству организатор замостил территорию брусчаткой, а также высадил несколько можжевельников низкорослых пород. Помимо этого в планах предпринимателя провести озеленение территорию самой ярмарки.



