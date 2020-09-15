Жителям некоторых улиц в Дзержинском районе в конце сентября будет отключена подача газа. Отключение связанно с проведением ремонтных работ на объектах систем газоснабжения.

По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», газ будет отключен 29 сентября 2020 года с 6:00 до 21:00 потребителям в Дзержинском районе Волгограда, проживающим по следующим адресам:

бул. 30-Летия Победы, 6, 16, 17а, 17б, 17д, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 56, 60, 60а, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;

ул. Землячки, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68;

ул. 8ой Воздушной Армии, 15а, 19, 20, 24, 26, 29-35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54;

ул. К. Симонова, 18, 19а, 19б, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40;

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/2, 23, 27, 37, 39, 39а, 45, 45а, 47;

ул. им. И.В. Морозова, 3, 5, 7, 9;

ул. Московская, 3, 5, 6а, 7, нечёт.11-23, 27-35;

ул. Качинцев, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124;

ул. Новодвинская, чётн.24-38, 42-54;

пр. Жукова, 106, 112;

ул. Новосокольническая, 9а;

ул. Качинцев, 38а, 51, 53, 55, 57, 57б, 67, 71, 71а, 74б, 75, 75а, 75б, 76б, 78, 80б, 80д, 82(2шт.), 82б(2шт.), 84б, 86б, 92б, 92г, 92д, 94а, 94б, 94г;

ул. Качинцев-Демьянова, 5;

ул. Тищенко, 27, 31, 33, 35;

ул. Смоленская, 21а, 24(1), 24(3), 28;

ул. Демьянова, 11, 20, 26;

ул. Артекская, 16а, 17, 18;

ул. Тукая, 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 19а;

ул. Мемельская, 6, 8;

ул. Преображенская, 3, 5, 7, 13, 21, 19, 11, 18;

ул. Демьянова-Преображенская, 1;

ул. Мартовская, 2-5, чётн.8-16;

пр. Жукова, 98 (1-15), 102(1-43);

ул. Московская, 4б, 9д, 14;

ул. Закарпатская, 1, 1а, нечёт.9-27;

ул. Великолукская, 1а, 1-23, 25, 26, 28-32, 34, 35, 38, 38а, 39, 40, 42;

ул. Новосокольническая, 2-7, нечёт.9-23, 13а, 21а, 55;

ул. Мариновская, 1-4, 6-43;

ул. Береславская, 1-16, 11а, 18-42, 44, баня;

ул. Водораздельная, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7а, 8-37, 17а, 39, 40, 42, 44;

пер. Ново-Устюжский, 1, 3-7, 9, 11-15, 18, 18а;

ул. Качинцев, 84, 84б, чётн.90-100, 92а, 100а.

По тем же причинам, связанным с ремонтно-профилактическими работами, 30 сентября 2020 года с 6:00 до 21:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим по следующим адресам:

п. Аэропорт, 1-19, 21;

р.п. Гумрак, разъезд «1050», 1-4;

ул. Первомайская, 1а, 3, 3а, 5а;

ул. Первомайская, п. Гумрак, 2а кв.1, 2а кв.2, 2а кв.3, 2а кв.4, 118, 124;

ул. Железнодорожная, п. Гумрак, 3 кв.1, 4;

п. Радужный, 1-6, 10, 10а, 10б, 11, 12, 14, 15, 15кв.1-2-я очередь, 15 кв.2-2-я очередь, 16, 16-2-я очередь,

17-2-1очередь, 17-2-я продольная, 18, 19, 21-32, 34-44, 44-2-я очередь, 45, 45-2-я очередь, 46-49, 49а, 50-54, 54-2-я очередь, 55-60, 63, 64, 66-74, 76, 78-86, 88, 89, 91-93, 95, 96, 98102, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114а, 115-119, 123, 126, 128, 132, 136, 137;

ул. Первомайская, р.п. Гумрак, 2, 3б, 7, 8, 14, 26, 27, 28, 30, 33, 35а, 36- обслуживает ООО «Прадо», 37, 39, 40, 46, 52, 58, 60, 70, 70а, 76, 80, 82, 90, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 122, 142;

ул. Чапаева, р.п. Гумрак, 3А, 5-7, 9-13, 11Б, 15-18, 24-27, 30-33, 31А, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

ул. Горная, р.п. Гумрак, 1, 2, 2Б, 3, 5, 8, 9, 11А, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 27А, 27Б, чётн.28-38, 42, 11 кв.1,

15 кв.1, 15 кв.2, 28А, 2В кв.1, 2 В кв.2;

ул. Железнодорожная, р.п. Гумрак, 6, 10, 11А, 12, 14, 17, 18, 22, 22А, 23, 26, 28, 36, 9 кв. 2, 13 кв. 1, 24, 5 кв. 4, 7 кв.2, 15 кв.2, 8 кв.1, 15 кв. 1;

ул. 22-ой Военный Городок, р.п. Гумрак, 1, 5, 6, 9А, 9А-кухня, 10, 11.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского, Центрального районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).



