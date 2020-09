View this post on Instagram

Добрый день, дорогие друзья! 🌿Ботанический сад встречает Эковолонтеров!🙌🌱🍃🌍💧

🌿Сотрудники ботанического сада подготовили полезную программу по тематике «Экология» для волонтеров. 🌿Мероприятие проводится в рамках Окружного форума добровольцев «Добро на Юге». 🌿С опытными наставниками из сотрудников ботанического сада ребята не только познакомились с многообразием растений ботанического сада, но и освоили технику пересадки, рыхления, черенкования растений, и даже кошения газонной травы!

🌿Особый интерес у волонтеров вызвали не только экзотические тропические растения, но и участок с редкими видами растений, занесенными в Красную книгу Волгоградской области и Красную книгу Российской Федерации.

🌿Друзья! Вместе Мы сила! #VRBS#Волгоград#волжский#центрмолодежнойполитики#добронаюге#эковолонтеры#ботаническиезнания#добровольцы#красотарядом