В Ботаническом саду появилась новая программа по тематике «Экология», рассчитанная на волонтеров. Мероприятия прошли в рамках Окружного форума добровольцев «Добро на Юге».

По данным пресс-службы ботанического сада, во время встречи волонтеры вместе с опытными наставниками из сотрудников ботанического сада смогли познакомиться с многообразием растений ботанического сада, а также освоить технику пересадки, рыхления, черенкования растений, и даже кошения газонной травы.

Помимо этого ребята смогли ознакомиться с экзотическими тропическими растениями, и осмотреть участок с редкими видами растений, занесенными в Красную книгу Волгоградской области и Красную книгу Российской Федерации.



