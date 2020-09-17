В Ботаническом саду появилась новая программа по тематике «Экология», рассчитанная на волонтеров. Мероприятия прошли в рамках Окружного форума добровольцев «Добро на Юге».
По данным пресс-службы ботанического сада, во время встречи волонтеры вместе с опытными наставниками из сотрудников ботанического сада смогли познакомиться с многообразием растений ботанического сада, а также освоить технику пересадки, рыхления, черенкования растений, и даже кошения газонной травы.
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Добрый день, дорогие друзья! 🌿Ботанический сад встречает Эковолонтеров!🙌🌱🍃🌍💧
🌿Сотрудники ботанического сада подготовили полезную программу по тематике «Экология» для волонтеров. 🌿Мероприятие проводится в рамках Окружного форума добровольцев «Добро на Юге». 🌿С опытными наставниками из сотрудников ботанического сада ребята не только познакомились с многообразием растений ботанического сада, но и освоили технику пересадки, рыхления, черенкования растений, и даже кошения газонной травы!
🌿Особый интерес у волонтеров вызвали не только экзотические тропические растения, но и участок с редкими видами растений, занесенными в Красную книгу Волгоградской области и Красную книгу Российской Федерации.
🌿Друзья! Вместе Мы сила! #VRBS#Волгоград#волжский#центрмолодежнойполитики#добронаюге#эковолонтеры#ботаническиезнания#добровольцы#красотарядом
Помимо этого ребята смогли ознакомиться с экзотическими тропическими растениями, и осмотреть участок с редкими видами растений, занесенными в Красную книгу Волгоградской области и Красную книгу Российской Федерации.