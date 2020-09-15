Сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта»предлагают ознакомиться с историей основания Сарепты по средствам виртуальной экскурсии. Экскурсию «История основания Сарепты» запустили в рамках мероприятий, приуроченных к 255-летию основания колонии Сарепта.

В 1765 году в Российскую Империю по приглашению Екатерины II приехали переселенцы из города Гернгут и основали в Астраханской губернии в 28 верстах южнее Царицына на реке Сарпа колонию Сарепта. В новой видеоэкскурсии можно будет узнать о том, зачем в нашу страну прибыли европейцы, почему колонии дали название Сарепта, как выбрали место для будущего поселения.

Виртуальная экскурсия доступна на официальном сайте музея-заповедника «Старая Сарепта» в разделе «Музей в гаджете. Сарепта онлайн». Кроме того, в социальных сетях музея-заповедника публикуются материалы по ранней истории колонии: первых годах ее существования и людях, стоявших у истоков Сарепты. А в рамках проекта «Сарепта. Летопись в камне» работает интересная экспозиция «Дом братьев и сестер».



