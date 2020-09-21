Специалисты уже приступили к озеленению территории рядом с Дворцом культуры Тракторозаводского района. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным городской администрации, на площадке начали высаживаться деревья и кустарники. Вдоль пешеходных дорожек по ул. Шурухина и Жолудева агрономы уже высадили свыше 150 кустов форзиции и спиреи. Всего на обновляемой территории появятся свыше 400 деревьев и кустарников. Все растения доставлены из местного питомника и уже адаптированы к климатическим условиям региона. Акцент сделан на высадке крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород. Кроме того, на объекте будет уложено около 6,5 тысяч квадратных метров газонного покрытия.

Сегодня сотрудники специализированной организации приступили к формированию аллеи вдоль улицы Жолудева из 3-метровых кленов с листвой бордовых оттенков. Детские игровые площадки агрономы оформляют полутораметровыми кленами «Глобозум» с кроной в форме шара.

Музыкальный сквер, расположенный вдоль по ул. Шурухина, украсят аллеи из лип и акаций. Здесь же установят фонари, выполненные в форме контрабаса, балалайки, гитары и других музыкальных инструментов, а также скамейки с опорами в виде арф. На детской площадке вдоль ул. Жолудева появятся игровые формы в виде хижины волшебника, музыкального театра, качалки и другие формы. Вся мебель изготовлена по индивидуальному заказу. Игровые комплексы и парковую мебель рабочие начнут монтировать в ближайшее время.

В дальнейшем комплексное благоустройство исторического центра Тракторозаводского района будет продолжено – на следующем этапе по запросам горожан муниципалитет реконструирует пешеходную зону на улице им. Ф.Э. Дзержинского от пр. им. В.И. Ленина до ул. им. Шурухина.



