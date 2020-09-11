Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, организует кинопоказы для тех, кто соскучился по мероприятиям. Оператор преобразит парковки в кинозалы под открытым небом, куда можно приехать на своей машине и посмотреть кино с друзьями и родными. Доступ на киносеансы будет свободным.

Россияне соскучились по досугу вне дома, но пока не спешат идти в традиционные кинотеатры. Понимая это, Tele2 снова поменяла правила и предложила свое решение для тех, кто хочет посмотреть кино на большом экране и при этом чувствовать себя комфортно. Оператор оборудует трафиковые места и популярные площадки: смонтирует качественные экраны, чтобы зрителям в своих автомобилях было хорошо видно и слышно.

В Волгограде кинопарковка будет работать до 27 сентября. Сеансы состоятся в будни с 20 до 24-00, в выходные – с 18 до 24-00 на парковке у торгово-развлекательного комплекса ТРК «Мармелад».

Расписание сеансов доступно на сайте проекта. Все фильмы будут транслироваться с помощью быстрого 4G-интернета Tele2, поэтому зрители смогут лично убедиться в качестве мобильного интернета оператора.

Приехать на киносеанс смогут не только абоненты Tele2, но и все, кто захочет провести вечер в компании близких людей за просмотром любимых фильмов. Сеансы под открытым небом будут бесплатными для всех гостей. На мероприятие не нужно регистрироваться, можно просто приехать и занять любое свободное место в кинотеатре. На каждый сеанс смогут попасть до 50 машин.

Запуская проект «Кинопарковки», Tele2 предлагает людям вернуться к привычному образу жизни, когда после работы можно собраться у большого экрана. Чтобы дать эту возможность как можно большему числу зрителей, организаторы решили сразу сделать проект масштабным и развернуть кинопарковки в разных частях страны, что делает инициативу уникальной. Кроме волгоградцев приехать посмотреть кино в своем городе смогут жители Воронежа, Липецка, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Иркутска, Владивостока, Красноярска, Новосибирска.

Зрители увидят на большом экране кино с высоким рейтингом от видеосервиса Wink. Специально для показа широкой аудитории организаторы сделали подборку из более чем 50 фильмов на любой вкус. В расписании – драмы «Арахисовый сокол» и «Быть Астрид Линдгрен», комедия «Окей, Лекси», фантастический триллер «Высшее общество» и другие фильмы.

Для зрителей оператор подготовил дополнительные подарки. Воспользовавшись промокодом KINOTELE2, можно будет посмотреть фильмы и сериалы на видеосервисе Wink бесплатно в течение 30 дней.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«В последние месяцы стало понятно, что границы между онлайном и офлайном стерлись, мы привыкли проводить время в сети, наша жизнь стала цифровой. Однако онлайн не может в полной мере дать нам почувствовать теплоту человеческого общения. Поэтому теперь, когда большая часть ограничений снята, настало время ощутить радость личных встреч. Запуская летние проекты Tele2, мы поддерживаем стиль жизни наших клиентов и меняем одинокие кинопросмотры на смартфоне на широкий экран кинотеатра в компании друзей».



