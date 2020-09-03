Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и правительство Волгоградской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. Оператор выразил готовность принять участие в проектах по развитию сети LTE-450 для государственных служб, цифровой инфраструктуры региона с использованием технологий 5G, «умного» города, а также цифровых сервисов для нужд агропромышленного комплекса.

Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и областного правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, компания будет активно участвовать в реализации государственной программы «Цифровая экономика» на территории области и содействовать запуску удобных для населения цифровых сервисов.

Среди потенциальных точек взаимодействия областного правительства и мобильного оператора рассматривается проект цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он включает распространение технологии интернета вещей (NB-IoT), развитие стандарта связи LTE-450 для нужд экстренных и сервисных служб, проекты по автоматизации агропромышленного комплекса. Помимо этого, возможны совместные проекты по использованию аналитики больших данных, создание виртуальных операторов связи на инфраструктуре Tele2 и внедрение систем экологического онлайн-мониторинга.

Также при выделении приоритетного радиочастотного диапазона оператор будет развивать инфраструктуру для внедрения 5G в регионе, в том числе – создавать сети закрытого контура на территории учреждений и предприятий области.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Подписанное соглашение решает важную социальную задачу, так как обеспечивает условия для расширения цифрового пространства и доступности сервисов. Во время пандемии зачастую именно мобильная связь была единственным способом коммуникации с внешним миром. Оказалось, что многие вопросы можно решить онлайн, и после снятия ограничений этот формат связи остался с нами. Это усиливает роль телекоммуникаций в социально-экономическом развитии. Совместная работа бизнеса и власти по улучшению инфраструктуры позитивно скажется на жизни населения региона и удобстве пользования цифровыми сервисами».

В 2019 году Tele2 инвестировала в сетевую инфраструктуру Волгоградской области 750 млн рублей. Оператор практически сравнял зоны покрытия 4G и голосовой связи: мобильный интернет доступен 97% жителей Волгоградской области, в зоне голосового покрытия проживает 99,5% населения региона.

Валерий Бахин, первый заместитель губернатора Волгоградской области:

«Привлечение инвестиций в Волгоградскую область — один из важных инструментов развития региона. Особое значение в условиях цифровизации экономики приобретает сотрудничество в сфере информационной безопасности и обеспечения устойчивой связи. Волгоградская область продолжает модернизацию сетей сотовой инфраструктуры и повсеместное распространение доступной связи и интернета, включая самые удаленные населенные пункты. Мы рассматриваем Tele2 как перспективного и надежного партнера, сотрудничество с которым направлено на реализацию стратегических задач национальных и приоритетных региональных проектов».



