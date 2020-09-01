Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает посетить «кабинет исследователя», который позволит ученым, учащимися и гражданам, интересующимся историей и этнографией, знакомиться с документами из фондов музея-заповедника, не представленными в широком доступе.

По данным пресс-службы музея-заповедника, проект «Кабинет исследователя «Старой Сарепты» реализован музеем-заповедником «Старая Сарепта» в рамках грантовой программы ПАО «ЛУКОЙЛ». Главной целью проекта является повышение уровня и качества доступа граждан к культурным ценностям Российской Федерации.

В настоящее время объем фондов «Старой Сарепты» превышает 53 тысячи предметов. Большая часть документов, хранящихся в фондах музея, не имеют аналогов в России и представлены в единственном экземпляре. Открытие специализированного общедоступного кабинета позволит получить доступ к редким старинным документам.

«Кабинет исследователя «Старой Сарепты» оснащен всем необходимым оборудованием, позволяющим обеспечить сохранность музейных предметов и надлежащие климатические условия. Наличие в кабинете цифровой техники дает исследователям возможность получать цифровые копии или изображения музейных предметов, работать с диафильмами и слайдами. Наличие компьютера с доступом в интернет позволит обеспечить доступ к Государственному каталогу музейного фонда России, а также ресурсам других музеев.



