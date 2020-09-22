Аварийные бригады «Концессий водоснабжения» устранили крупный засор в канализационном коллекторе у дома №133а по ул. Кирова. Из трубы диаметром 600 мм извлекли необыкновенно большую пробку, состоящую из остатков пищевых продуктов, памперсов и завязанных прочным узлом полиэтиленовых мешков с бытовыми отходами.

Засор привел к затоплению канала по ул. Никитина, в котором производились работы по реконструкции сетей отопления и горячего водоснабжения. Затопление канала сточными водами также устранено, однако «Концессии теплоснабжения» вынуждены были приостановить работы на реконструкции сети. В связи с этим сроки окончания работ перенесены на 24 сентября. Из-за засора сети канализации без горячей воды в настоящее время остаются 10 домов.

«Концессии» приносят извинения абонентам за доставленные неудобства и еще раз напоминают: канализация предназначена для жидких бытовых отходов, а для мусора – мусоропровод и контейнерные площадки. Минутное удобство для человека, который бросает памперс в унитаз, оборачивается серьезными проблемами для большого количества горожан.



