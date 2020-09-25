Лето закончилось и на природе осталось множество «следов» прибывания человека. А если быть точнее то, в излюбленных туристами местах скопились горы мусора. Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» предлагают жителям региона стать участниками мероприятий по уборке мусора.

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» под эгидой комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области ежегодно, с апреля по октябрь организует и проводит акции «Чистый берег» и «Очистим планету от мусора», объединенные одним большим областным марафоном «Не хочу жить на свалке!».

В ходе подобных мероприятий силами экологов и волонтеров не только очищаются от мусора водоохранные зоны и лесные массивы парка. Главное, неравнодушные к проблеме люди подают окружающим пример ответственного отношения к природе, экологической культуры и осознания важности решения «мусорной» проблемы.

Для участия волонтерским группам необходимо выбрать любой участок в границах природного парка, нуждающийся в наведении порядка. До выхода на акцию необходимо сообщить в администрацию природного парка по телефону 8(84479)53441 или на электронную почту [email protected] точное местоположение проведения акции, дату и время выхода.

Актуальная информация и положение об акции размещены в социальной сети.

Сотрудники парка просят обратить внимание на ограничения, действующие в период пандемии — соблюдение социальной дистанции, использование средств защиты органов дыхания и рук.