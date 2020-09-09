Скульптура девочки с плюшевым мишкой в руках уже успела полюбиться волгоградцам, а с момента её открытия прошло всего-то ничего. Скульптура была установлена в память обо всех детях, переживших войну. Автором композиции стал заслуженный художник России, скульптор Сергей Щербаков.

Скульптурная композиция «Детям, пережившим войну» была установлена в сквере у дома Павлова со стороны улицы имени 13-й Гвардейской дивизии по инициативе совета ветеранов Волгограда, идею также поддержали почетные граждане города-героя, общественники и власти.

Высота бронзовой фигуры — 1,55 метра, ее изготовили в мастерской города Жуковского. Скульптура установлена на подготовленную площадку, которую вымостили тротуарной плиткой, рядом посадили цветы. Благоустройство территории продолжится — в частности, здесь будет разбит газон.

Напомним, сегодня в Волгоградской области проживают почти 5,5 тысячи человек, которые будучи детьми оставались в Сталинграде с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали массированную бомбардировку города, до 2 февраля 1943 года, когда завершилась кровопролитная битва. Этот памятник посвящен им, а также всем детям, пережившим ужасы и лишения войны.



