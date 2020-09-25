Бургеры с булочками черного цвета — интересно, необычно и уж очень модно. Но, а как же все такие приготовить тесто черно цвета в домашних условиях? Мы тоже задумались над этим вопросом!
В большинстве рецептов, которые предлагает нам всемирная паутина, говорится о чернилах какой-то там каракатицы. Но многие и в глаза то не знают ту самую каракатицу, откуда ж нам взять её чернила. Да и вообще простым обывателям, наверное, думается, что тесто черного цвета приготовить очень сложно.
А мы вот взяли и попробовали! Оказывается и ответ прост и приготовление тоже. Итак, чтобы сделать тесто черным необходим лишь активированный уголь. Да, да все очень просто. Любое тесто можно сделать черным добавив в него измельченные таблетки активированного угля.
У нас по рецепту было:
- 620 гр муки
- 2 яйца
- 100 гр сливочного масла
- 250 мл молока
- 6 ст. ложек сахара
- 1 ч. ложка соли
- 8 гр дрожжей
- ну и для придания черного цвета
15 таблеток активированного угля
И вуаля у нас булочки черного цвета для бургеров!
Ну а вы можете использовать данный совет для любого теста, даже для сладких десертов, уголь никак не портит вкус и не искажает его.