Бургеры с булочками черного цвета — интересно, необычно и уж очень модно. Но, а как же все такие приготовить тесто черно цвета в домашних условиях? Мы тоже задумались над этим вопросом!

В большинстве рецептов, которые предлагает нам всемирная паутина, говорится о чернилах какой-то там каракатицы. Но многие и в глаза то не знают ту самую каракатицу, откуда ж нам взять её чернила. Да и вообще простым обывателям, наверное, думается, что тесто черного цвета приготовить очень сложно.

А мы вот взяли и попробовали! Оказывается и ответ прост и приготовление тоже. Итак, чтобы сделать тесто черным необходим лишь активированный уголь. Да, да все очень просто. Любое тесто можно сделать черным добавив в него измельченные таблетки активированного угля.

У нас по рецепту было:

  • 620 гр муки
  • 2 яйца
  • 100 гр сливочного масла
  • 250 мл молока
  • 6 ст. ложек сахара
  • 1 ч. ложка соли
  • 8 гр дрожжей
  • ну и для придания черного цвета
    15 таблеток активированного угля

И вуаля у нас булочки черного цвета для бургеров!

Ну а вы можете использовать данный совет для любого теста, даже для сладких десертов, уголь никак не портит вкус и не искажает его.