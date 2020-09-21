С октября увеличивается количество рейсов пригородного поезда по маршруту Петров Вал – Качалино в Волгоградской области. Изменение в периодичность курсирования поезда было вынесено в соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, с 3 октября увеличится периодичность курсирования следующих пригородных поездов:

— № 6806 Петров Вал – Качалино отправлением со ст. Петров Вал по субботам и воскресеньям в 14:52, прибытием на ст. Качалино в 17:02;

— № 6809 Качалино – Петров Вал отправлением со ст. Качалино по субботам и воскресеньям в 8:44, прибытием на ст. Петров Вал в 10:57.

Ранее данные пригородные поезда отправлялись только по воскресеньям.



