«День реки» уже неоднократно проводился по инициативе РУСАЛА. В этом году участие приняли 9 городов Сибири, Урала и Нижней Волги. 26 сентября дали старт инициативе в Красноярске, Братске, Саяногорске, Ачинске и Новокузнецке. Чуть позже приняли участие Краснотурьинске, Североуральске и Каменск-Уральске, а уже в полдень того же дня присоединился и Волгоград.

В 2020 году «День Волги» проводится уже в 3 раз и все на том же месте — на набережной в Нижнем Тракторном районе. И сейчас мы уже можем говорить о больших результатах проделанной работы — набережная с каждым годом становится все чище и чище.

Менеджер Центра социальных программ компании РУСАЛ в Волгограде Ольга Кагарманова поделилась результатами мероприятия: «Раньше мы увозили с набережной по несколько тонн мусора, а в этот раз участникам пришлось сильно постараться, чтобы найти хоть что-то, что можно выбросить. Нам удалось собрать всего 103 мешка, которые с легкостью смогут поместиться в грузовую машину».

В этом году в мероприятии, которое по традиции проводится в формате соревнования, приняли участие 10 команд, которые в течение часа должны были не только собрать весь мусор, какой смогут, но и отыскать несколько бутылок с «пасхалками», за которые участники получали призы от компании РУСАЛ.

Однако, в этом году не обошлось без нововведений — за ходом мероприятия можно было следить по радио, которое вещало из Новокузнецка. По радио можно было узнать данные о количестве собранного мусора, услышать приветы из городов, где присутствует РУСАЛ и узнать о победителях соревнований. Но и это еще не конец в этом году впервые был введен раздельный сбор мусора — полиэтилен, стекло и прочий мусор собирались в раздельные тары.

Кто же стал победителем в Волгограде? В этом году отличились волонтёры из команды «ЭкоСпорт» Молодежно- подросткового центра Тракторозаводского района Волгограда. В качестве награды ребятам вручили внешние аккумуляторы для зарядки смартфонов. А приз за самую большую находку получила команда «ЭкоМак» (Макдоналдс), они нашли несколько десятков метров оплётки электрического кабеля.

Какой же итог «Дня Реки»? На берегах 8 рек России было собрано 1366 мешков. Участники получили заряд хорошего настроения и сделали доброе дело, а берега рек России стали чуточку чище.