Ученики МОУ СОШ № 3 Тракторозаводского района одержали победу во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству городов, финал которого проходил в Москве.

5 отважных ребят разработали авторский проект для участия в конкурсе «Идеи, преображающие города», который носит гордое название «КОТоВАсия». В чем суть проекта? — взять заброшенный парк и сделать его красивым и ухоженным, чтобы людям было приятно в нем проводить свое свободное время. Все гениальное просто, не правда ли?

Почему же этот парк? Ну, во-первых, он находится рядом со школой, что уже накладывает на него некоторые требования. Скорее всего, немногие родителей хотели бы, чтобы их ребенок учился рядом с заброшенным местом. Во-вторых, парк действительно, мягко говоря, переживает не лучшие свои годы — фонтан не работает, пешеходные дорожки — не в самом лучшем состоянии, одинокие полуразрушенные скамейки, а посреди парка стоит какое-то непонятное разрисованное строение. Вот всему этому безобразию ребята и предложили великолепную замену.

При этом наши герои пошли дальше: они не только придумали и описали проект, но и сделали отличный детализированный макет с очаровательными черными котами.

При чем здесь РУСАЛ? — спросите вы. Дело в том, что в заочном этапе конкурса ребята с легкостью смогли принять участие, а вот для участия в очном этапе в Москве — необходимо было найти спонсора. Таким спонсором и стал Волгоградский алюминиевый завод и его генеральный директор, депутат городской Думы Юрий Моисеев. Компания РУСАЛ профинансировала участие нашей отважной команды школьников в конкурсе, где ребята смогли представить свой великолепный проект и занять первое место среди более, чем 1000 участников.

Остается надеяться, что проект не останется на стадии макета, и в скором времени мы все сможем прогуляться по удивительному парку с черными котами.



