Трансферная политика волгоградского клуба не предполагает крупные трансферы. Это совершенно нормальная ситуация для команды, которая только вышла из ФНЛ и не может так быстро увеличить бюджет, чтобы подписывать топ-футболистов. Главная задача «Ротора» – задержаться в премьер-лиге. Еще перед стартом сезона букмекеры, по данным портала Бетонмобайл.ru, давали очень большие коэффициенты на то, что «Ротор» останется в РПЛ. Большие – значит, вероятность низкая. После шести туров волгоградцы, к сожалению, оправдывают ожидания – ноль побед и четыре поражения, два набранных очка и последнее место в лиге.

Кто пришел в сентябре?

После паузы на матчи сборных «Ротор» явно хочет одержать первую победу. Для этого клуб продолжил укреплять состав. К примеру, из Казахстана был приобретен полузащитник Кирилл Колесниченко. Он будет выступать за «Ротор» на правах аренды – Кирилл все еще принадлежит «Кайрату». Интересно, что в составе казахстанской команды этот футболист не провел ни одной игры. Ведь контракт с «Кайратом» Колесниченко подписал только в марте 2020 года.

При этом, «Кайрат» проиграл суд «Чертаново» из ФНЛ по поводу как раз этого игрока. Дело в том, что 20-летний нападающий весной расторг контракт с московским клубом, заплатив «Чертаново» около трех миллионов рублей. После этого Кирилл почти сразу перешел в «Кайрат». Однако проблемой стал юридический момент – даже за бесплатный переход игрока до двадцати трех лет, по правилам ФИФА, нужно заплатить компенсацию за его воспитание. Она полагается «Чертаново», где Колесниченко вырос. В ФИФА посчитали, что позиция «Чертаново» верна, а претензии клуба легитимны. Именно поэтому казахстанцев призвали заплатить за Крилла сто семьдесят тысяч долларов.

Что же до «Ротора», то волгоградцы могут лишиться хавбека Мухаммада Султонова. Он заявил, что его больше не хотят видеть в «Роторе», хотя срок контракта истекает в мае. При этом, сам Султонов стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Девять голов Мухаммада помогли «Ротору» пробиться в премьер-лигу. В новом сезоне он провел пять матчей, но результативными действиями не отметился.

Семина ждать не стоит

В конце лета известный журналист Илья Казаков сообщило о том, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить «Ротор». Для такого тренера куб мог получить дополнительное финансирование. Однако сам Семин такую информации назвал ложной, поэтому ждать его в Волгограде не стоит.

Зато в город уже прилетел вратарь «Истры 1961» Йосип Чондрич. «Ротор» подписал контракт с 27-летним хорватским игроком, который будет выступать под девяносто третьим номером. Интересно, что Йосип стал единственным голкипером со статусом легионера в заявке клубов премьер-лиги. Чондрич провел два сезона в «Истре», отыграв более пятидесяти встреч.

Также новый клуб нашел себе полузащитник «Ротора» Денис Ткачук. Этот бывший игрок «Зенита» перебрался «Оренбург», который выступает в ФНЛ. Фактически Денис покинул «Ротор» бесплатно, поскольку срок его контракта истек.



