Управление Роспотребнадзора усилило надзор за соблюдением требований к температурному режиму воздуха в помещениях организаций социального обслуживания и жилого фонда.

По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области на 21.09.2020г. объекты социальной сферы, а именно здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты подготовлены на 90%.

Напоминаем, что при централизованном теплоснабжении сроки начала отопительного периода устанавливаются органами местного самоуправления, не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха будет находиться на отметках ниже плюс восьми градусов Цельсия.

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», температура воздуха в приемных, игровых ясельных групповых ячеек дошкольных образовательных организаций должна быть не ниже +22 ºC +24ºC, в спальнях +19 ºC +20ºC (СанПиН).

В общеобразовательных организациях температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой должна составлять +18- +24 °C ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских +17 +20 °C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала +20 +22 °C (СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях).

В случае выявления фактов несоблюдения требований к температурному режиму воздуха в помещениях организаций социального обслуживания и жилого фонда, жители вправе обратиться в Управление.

Ситуация по соблюдению температурного режима воздуха в помещениях объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда находится на контроле Управления.



