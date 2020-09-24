Депутаты Гордумы внесли изменения в Порядок установления, взимания и расходования платы родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях Волгограда. Коррективы подготовлены в соответствии с рекомендацией оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным Гордумы, теперь, когда ребенок не посещает детский сад, родители вправе не платить за эти дни. Родители вправе оставить ребенка на домашней самоизоляции, если такая возможность есть в семье, и это время в родительскую плату за детсад не включается.

Напомним, действующий Порядок определяет случаи, когда родительская плата за детсад не взимается. Это – болезнь ребенка, отпуск родителей, карантин в детском саду и пр. Теперь к таким обстоятельствам добавляется период действия на территории Волгоградской области режима повышенной готовности.

— Эти дни не будут включаться родителям в платежные квитанции, — прокомментировала председатель комитета городской Думы по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму Лариса Тропкина. — Это немаловажно для многих семей — и с точки зрения экономии семейного бюджета, и с точки зрения снижения риска заболеваемости детей в детсадах.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.