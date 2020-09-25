Депутаты Гордумы утвердили документ, согласно которому размер социального пособия на погребение увеличивается. Это – второй перерасчет таких услуг в текущем году.

По данным пресс-службы Гордумы, последний перерасчет таких услуг городская Дума утвердила в начале текущего года. В настоящее время, на основании федеральных и региональных нормативных актов, произведены очередные расчеты компенсационных выплат.

Согласно принятому сегодня документу, стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых за счет средств федерального бюджета, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, определена в размере 6124,86 рублей. Такая сумма предусмотрена для родственников умершего или его представителей в качестве частичной компенсации за погребение, которая выплачивается из городского бюджета. До сих пор эта сумма составляла 5946,47 рублей.

Напомним, что источником выплат – в зависимости от категории умерших — являются либо федеральный, либо региональный бюджеты. Социальное пособие на погребение и возмещение специализированной службе за счет средств регионального бюджета постановлением губернатора Волгоградской области в апреле текущего года установлено в размере 6196,00 рублей.