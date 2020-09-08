На полях завершаются работы по уборке зерновых культур. К сегодняшнему дню аграриями обмолочено свыше 1850 тысяч гектаров озимых и ранних яровых зерновых культур — 90% уборочной площади. В закрома направлено около 4,75 миллиона тонн.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, основная зерновая культура в Волгоградской области — озимая пшеница — собрана на площади 1515 тысяч гектаров, намолот составил 4,33 миллиона тонн.

Сельхозтоваропроизводители региона все активнее вступают в уборку технических культур. На сегодня горчица обмолочена на площади 30,52 тысячи гектаров, валовый сбор уже составил почти 15 тысяч тонн. Собрано 12,6 тысячи тонн масличного льна и около 10 тысяч тонн сафлора. В разгаре уборка подсолнечника.

В то же время аграрии закладывают основу урожая будущего года: уже готово почти 1,5 миллиона гектаров паров. Для проведения осенних полевых работ в агротехнические сроки в хозяйствах региона имеется достаточное количество техники и ГСМ, обеспеченность семенами озимых культур составляет 103%.

Наращиваются объемы уборки овощей. На сегодняшний день собрано свыше 180 тысяч тонн, в том числе более 70 тысяч тонн лука, 15 тысяч тонн капусты, 25 тысяч тонн томата, свыше 36 тысяч тонн моркови. Районом-лидером не первый год является Городищенский с показателем в 70 тысяч тонн.

В текущем году в целом по Волгоградской области планируется получить не менее миллиона тонн овощей — этому способствует сохранение посевных площадей на среднегодовом уровне, развитие мелиорации, внедрение оптимальных для нашего региона сортов.



