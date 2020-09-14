Всех любителей «тихой» охоты приглашают в природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» на экскурсию по грибным местам. Во время экскурсии участники смогут собрать грибов под руководством опытных грибников.
По данным пресс-службы природного парка, экскурсии будут проводиться для малых групп по предварительной записи в октябре и ноябре. Заявки на экскурсию будут приниматься с 21 сентября.
Экскурсия «По грибным местам»
Тип маршрута: автомобильно-пеший
Протяженность: 100 км от г. Волгоград — места произрастания грибов 5 км (пешком)
Продолжительность: 4 часа
Сроки посещения: октябрь-ноябрь
Место расположения: Ленинский муниципальный район, окрестности х. Лещев.
Во время нашей экскурсии вы сможете собрать: вешенку устричную (обыкновенная), тополевая рядовка, грузди, шампиньоны, белые и польские грибы.
Все подробности можно получить на странице природного парка по ссылке.