Всех любителей «тихой» охоты приглашают в природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» на экскурсию по грибным местам. Во время экскурсии участники смогут собрать грибов под руководством опытных грибников.

По данным пресс-службы природного парка, экскурсии будут проводиться для малых групп по предварительной записи в октябре и ноябре. Заявки на экскурсию будут приниматься с 21 сентября.

Экскурсия «По грибным местам»

Тип маршрута: автомобильно-пеший

Протяженность: 100 км от г. Волгоград — места произрастания грибов 5 км (пешком)

Продолжительность: 4 часа

Сроки посещения: октябрь-ноябрь

Место расположения: Ленинский муниципальный район, окрестности х. Лещев.

Во время нашей экскурсии вы сможете собрать: вешенку устричную (обыкновенная), тополевая рядовка, грузди, шампиньоны, белые и польские грибы.

Все подробности можно получить на странице природного парка по ссылке.



