Жителей и гостей региона приглашают принять участие в туристическом флешмобе «Путешествуем по родному краю», который запустили сотрудники природного парка «Щербаковский». Для участия нужно лишь разместить фотографию на своих страницах в соцсетях, иллюстрирующую красоты парка, с хештегом #щербаковскийденьтуризма.

Цель проекта – развитие внутреннего туризма, популяризация маршрутов, действующих на уникальной природной территории, знакомство жителей региона с заповедными уголками природы. По мнению сотрудников парка, в Волгоградской области есть немало удивительных мест, поражающих своей красотой, интересных природных объектов, необычных ландшафтов. Проведение флешмоба поможет пользователям соцсетей узнать об этих достопримечательностях и вместе с тем будет стимулировать туристов к организованному виду отдыха на природе – ведь именно в ходе экскурсии можно не только увидеть самые заповедные уголки, но и узнать об их происхождении, а также богатом животном и растительном мире той или иной территории.

К участию во флешмобе специалисты природного парка приглашают не только жителей региона, но и туроператоров, экскурсоводов, сотрудников центров туризма и краеведения, музеев, особо охраняемых природных территорий. Им предлагается записать короткие видео-экскурсии по любым природных объектам и рассказать волгоградцам о достопримечательностях нашего региона.



