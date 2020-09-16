Телеком-оператор «Дом.ru» изучил, какие фильмы оказались наиболее популярны у российских зрителей, пока кинотеатры были закрыты на карантин. Лидерами «домашнего» кинопроката стали премьеры российского кино и зарубежных сериалов, в том числе сериал про эпидемию.

Кинотеатры в России приостановили работу в марте, в некоторых регионах они открылись лишь в сентябре. Большинство премьер за это время зрители могли увидеть только в онлайне. «Дом.ru» определил самые популярные фильмы и сериалы за последние полгода, проанализировав статистику просмотров десятков тысяч пользователей цифровой приставки Movix Pro.

Лидером по количеству зрителей стал российско-сербский комедийный фильм «Отель «Белград», вышедший весной. В топ вошли еще две новых российских картины. Это самый кассовый фильм в истории российского кинематографа — комедия «Холоп», успевшая пройти в кинотеатрах в начале 2020 года, а также драма «Зима». При этом две высоких позиции в рейтинге заняли не новинки, а фильмы, проверенные временем, — «Белый тигр» и «1+1».

Из сериалов наиболее востребованным у зрителей оказался злободневный канадский сериал «Хроника эпидемии», вышедший в апреле 2020 года. За ним следует «Мир дикого запада» от HBO, у которого этой весной состоялась премьера нового сезона. В топ вошёл и новый российский сериал – «257 причин, чтобы жить».

Для составления рейтинга использовалась обобщенная статистика просмотров пользователей цифровой приставки Movix Pro. Приставка является частью платформы видеоконтента «Дом.ru Movix», в которой можно смотреть более 50 000 фильмов и 200 телеканалов. Контент доступен также в мобильном приложении, вебе и Smart TV. Новая приставка Movix Pro Voice обладает голосовым поиском и работает под управлением ОС Android, позволяя загружать различные приложения и запускать их на экране телевизора.

ТОП-8 фильмов и сериалов

(по количеству зрителей с марта по август 2020 г., среди всех пользователей приставки Movix Pro).

Отель Белград (фильм) Белый тигр (фильм) 1+1 (фильм) Хроника эпидемии (сериал) Мир Дикого запада (сериал) Холоп (фильм) Зима (фильм) 257 причин, чтобы жить (сериал)



