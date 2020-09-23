К предстоящему отопительному сезону в Волгограде готовы все 697 образовательных и медицинских заведений. Готовность многоквартирных домов составляет 95%, завершается опрессовка и промывка тепловых сетей.

По данным городской администрации, коммунальные службы уже подтвердили полную готовность к получению тепла всех детских садов, школ, СУЗов, ВУЗов, а также поликлиник, больниц и родильные дома. На объектах ресурсоснабжающая компания совместно с представителями заведений проверила состояние запорной арматуры и наличие изоляции на коммуникациях в подвалах заведений. При наличии технической возможности городские тепловые системы также готовы начать подачу тепла в социальные объекты сразу после поступления заявок.

На завершающем этапе находится подготовка к зимнему периоду городского жилого фонда. Из 5295 многоквартирных домов с централизованным отоплением обслуживающие организации подготовили к приему теплоносителя свыше 5000 домов. Работы, проводимые УК и ТСЖ, контролируют теплоснабжающие организации совместно с администрациями районов и органами жилищного надзора.

Параллельно заканчивается профилактика оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах. Здесь бригады проверили контрольно-измерительные приборы и автоматику, почистили теплообменники, котловые коллекторы и барабаны. Также выполнили ревизию арматуры, чистку и ремонт деаэраторов, благодаря которым из воды удаляются газовые примеси, проверку сигнализаторов загазованности — приборов, улавливающих наличие в воздухе внутри котельных молекул метана и угарного газа. На сегодняшний день к осенне-зимнему периоду ресурсоснабжающей компанией подготовлено 124 котельных, 319 центральных и местных тепловых пунктов, 1 785 километров тепловых сетей. Все работы ведутся в соответствии с графиками. Общий процент готовности всего теплосетевого хозяйства составляет 96%.



