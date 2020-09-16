В текущем году аграрии планируют засеять озимыми не менее 1,5 миллиона гектаров полей. К сегодняшнему дню ими засеяно уже более 900 тысяч гектаров.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, большая часть земель выделена под пшеницу. Хозяйства провели подготовку около 1,5 миллиона гектаров паровых полей — это важная составляющая агротехнологии сухого земледелия. Кроме того, предприятия и КФХ выполнили комплекс мероприятий для сохранения влаги в почве. Агрономические службы области и районов ведут постоянный мониторинг, консультируют сельхозпроизводителей по вопросам технологий сева озимых с учетом складывающихся погодных условий.

Еще одна задача, которую сейчас решают аграрии, проведение защитных работ для сохранения будущего урожая: к 14 сентября мероприятия выполнены на площади чем более 2,5 миллиона гектаров, в том числе против вредителей обработано более миллиона гектаров.

Отдельный блок сезонных сельхозработ связан с внесением удобрений. В последние годы в АПК региона отмечается устойчивый рост применения минеральных комплексов: если в 2013 году их объем составлял 38,6 тысячи тонн, то в 2019-м уже 67,6 тысячи тонн. Этому способствуют принимаемые органами управления АПК меры: широкое информирование сельхозтоваропроизводителей о возможностях повышения плодородия почвы; конструктивное взаимодействие с ведущими поставщиками удобрений.

Отметим также, что проведению осенней посевной способствуют своевременно оказываемая государственная поддержка, в том числе погектарная; предоставление льготных краткосрочных кредитов; помощь в приобретении сельхозтехники.



