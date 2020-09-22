В этом году начало отопительного сезона может стартовать раньше обычного. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области на оперативном совещании. Решение будет приниматься на местах исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и погодных условий.

Исходя из Постановления Правительства РФ отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, перед которым среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток была не выше +8 градусов по Цельсию. При этом органам местного самоуправления дано право начинать отопительный сезон ранее этого срока.

«Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции и возможное осложнение ситуации в осенне-зимний период, в целях профилактики роста числа простудных заболеваний главам муниципальных образований Волгоградской области совместно с профильными органами исполнительной власти необходимо предусмотреть возможность более раннего чем обычно начала отопительного сезона не только на всех объектах социальной сферы, но и объектах жилищного фонда», — поставил задачу губернатор Андрей Бочаров.

Промежуточный доклад о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона будет представлен до 5 октября.



