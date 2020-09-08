И вновь в регионе продлили ограничения на посещение лесов. Из-за сухой, ветреной и жаркой погоды в Волгоградской области режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств продлен на 20 дней.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, оперативными группами в лесничествах проводится усиленное патрулирование, продолжается работа по созданию минерализованных полос и опашке территорий, примыкающих к лесному фонду и населенным пунктам. В случае обнаружения возгорания перед лесниками и сотрудниками МЧС стоит задача быстро локализовать очаг, ликвидировать пожар, не допустив ущерба зеленым насаждениям, жилым и инфраструктурным объектам.

Напомним, при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8 (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.



