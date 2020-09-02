Музей-заповедник «Старая Сарепта» предлагает вниманию волгоградцев новую виртуальную экскурсию «Образование в Сарепте», которая расскажет про особенности обучения и воспитание детей у Сарептян.

По данным пресс-службы музея, из экскурсии можно будет узнать в каком возрасте ребята начинали и заканчивали посещать школы, какие предметы изучали мальчики, а какие девочки, как сарептские педагоги заботились о духовном воспитании подрастающих членов общины Сарепты.

Экскурсия в онлайн — формате доступна на официальном сайте и в социальных сетях музея-заповедника «Старая Сарепта».



