В ближайшую субботу волгоградцев приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии по центру города, которые будут проходить в рамках Дня Туризма. Экскурсии проведут специалисты туристско-информационного центра (ТИЦ) Волгограда.

По данным ТИЦ, серия бесплатных экскурсий пройдет 26 сентября накануне Дня туризма по центральным улицам города. Для гостей будут проводить по одной тематической экскурсии каждые два часа:

— в 10:00 – по ул. Мира;

— в 12:00 – по ул. Гоголя;

— в 14:00 – по Аллее Героев.

Экскурсии проводятся по предварительной записи.

Количество участников в группах ограничено, записаться на любую из экскурсий можно по телефону 8 (8442) 52-98-93.

Также в День туризма 27 сентября с 10:00 до 16:00 на территории музея-заповедника «Сталинградская битва» будет находиться информационная стойка ТИЦ, на которой гости и жители региона смогут получить бесплатную печатную продукцию, узнать о расположении памятников, учреждений культуры, досуга и общественного питания, а также при помощи сотрудников сформировать личный экскурсионный маршрут по городу и области.

Также сотрудники ТИЦ проведут опрос туристов о туристской привлекательности Волгограда и Волгоградской области. Опрос поможет понять, из какого региона наибольший турпоток, потребность и запрос туриста. Опрос пройдет в электронном виде по ссылке.



