Экологи подошли к завершающий стадии работ по экологической пеабилитации и расчистки на реке Арчеда в городском округе-городе Фролово. Данный объект, включенный в региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология», должен быть восстановлен уже до конца 2020 года.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, расчистка участка реки протяженностью 7,4 километра ведется с помощью экскаваторов и земснарядов. Работы на объекте выполнены на 80%. В конце сентября подрядная организация планирует приступить к биологическому этапу: высадке на берегах новых деревьев и кустарников.

Напомним, участок Арчеды, расположенный на юге Фролово, стал первым на территории Волгоградской области объектом, расчистка которого производится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В ходе восстановительных работ будут решены задачи по увеличению проточности русла, улучшению качества воды и микроклимата в населенном пункте, защитите берега от обрушения, а также благоустройству прилегающей местности.



