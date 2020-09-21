Родители школьников начальных классов могут дать оценку горячему школьному питанию, которое предоставляется детям бесплатно. Сервис оценки качества питания был запущен на портале Госуслуг. Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, через сервис родители смогут оставить свой отзыв.

Родители учеников 1-4 классов через специальную форму обратной связи могут оставить свой отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в школе.

«Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через Госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также Аппарат Правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России», — сообщил директор департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям необходимо заполнить на Едином портале Госуслуг специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

Напомним, что система бесплатного горячего питания для учащихся младших классов российских школ организована в 2020 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.



