Аграрии региона приступили к уборке технических культур. Сейчас на полях ведется сбор горчицы, льна, сафлора и других востребованных на рынке технических культур.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, горчица уже обмолочена на площади около 31 тысячи гектаров, валовой сбор на сегодня составляет порядка 15 тысяч тонн при средней урожайности 4,7 центнера с гектара. Масличный лен убрали на площади более 16,6 тысячи га, собрано почти 11,5 тысячи тонн при средней урожайности 6,9 ц/га. Сафлор обмолочен на площади 13 тысяч гектаров, намолочено 6,2 тысячи тонн, урожайность составляет 4,8 ц/га. Также ведется уборка такой эфиромасличной культуры как кориандр: обмолочено 0,54 тысячи гектара, собрано 0,28 тысячи тонн, урожайность достигает 5,3 ц/га.

Уборочная кампания ведущей технической культуры волгоградского региона — подсолнечника — еще впереди. Аграрии рассчитывают получить достойный урожай: в 2019 году впервые в истории было собрано 1,2 миллиона тонн маслосемян подсолнечника, что позволило региону выйти на третье место в России.

Увеличение объемов производства технических культур позволяет развивать переработку. В регионе действуют крупные заводы по переработке маслосемян, в том числе ООО «Каргилл Новоаннинский», ОАО «Урюпинский МЭЗ». Всего в Волгоградской области в 2019 году произведено 363 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 12 раз превышает внутреннюю потребность региона.



