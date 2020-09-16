В рамках экологической акция «оБЕРЕГАй», организатором которой выступают энергетики Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в сотрудничестве с Комплексным молодежным центром «Юность Волжского» проведут уборку на озере Круглом.

Участниками акции, которая пройдет уже в 15 раз, станут гидроэнергетики, школьники, студенты, представители общественных молодежных организаций. Перед началом акции участники получат перчатки и мешки для сбора мусора. Собранный мусор будет вывезен на городскую свалку и утилизирован.

В рамках акции «оБЕРЕГАй» РусГидро объявляет среди ее участников ежегодный фотоконкурс в трех номинациях: «Лучшая команда», «Самый красивый уголок природы» и «Selfie-оБЕРЕГАй». Для участия в конкурсе необходимо выложить в Instagram, Facebook или ВКонтакте фото с хештегами #oberegai или #оберегай. Также фотографии можно направить на электронный адрес [email protected]rushydro.ru. Голосование будет идти на сайте www.oberegai.rushydro.ru в течение двух недель после окончания сезона оБЕРЕГАй-2020 (октябрь-ноябрь). Победители в каждой из трех номинаций получат призы от РусГидро.

Акция будет проходить 17 сентября 2020 года на озере Круглом. Начало мероприятия в 15:00.

«оБЕРЕГАй» ежегодная федеральная акция, которая стартовала в 2005 году. Акция направлена на очистку прилегающих территорий рек и водоёмов от бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев при участии корпоративных волонтёров РусГидро, представителей муниципальных образований, СМИ, активистов общественных организаций, воспитанников детских домов, школьников, студентов вузов и средних учебных заведений, экологически ориентированных детских организаций. За период проведения акции силами 43 000 участников вывезено более 2 000 тонн мусора. Подробная информация и условия участия – на специальном сайте проекта по адресу http://oberegai.rushydro.ru/



