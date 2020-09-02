Стадион «Темп» в Красноармейском районе после ремонта принимает первых воспитанников. Начиная со 2 сентября обновленная спортивная база будет доступна для всех желающих.

По данным городской администрации, после ремонта стадион получил новую жизнь. Тут появились новые беговые дорожки с травмобезопасным покрытием, создано современное легкоатлетическое ядро с двумя секторами — для прыжков в длину и высоту. Также на территории спорткомплекса построен ФОК со спортивным залом, предназначенным для занятий командными видами спорта — волейболом, баскетболом и мини-футболом. Комплекс оснащен всем необходимым для комфортного проведения занятий: здесь есть раздевалки, тренерская, комнаты для хранения инвентаря и другие хозяйственно-бытовые помещения. Теперь стадион «Темп» вместо 250 способен одновременно принять до 600 человек.

Занятия по футболу, боксу, шахматам, тяжелой атлетике и суставной гимнастике будут проходить на «Темпе» в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: на входе на территорию стадиона организована термометрия, раздевалки регулярно дезинфицируются, тренировки будут проводиться в основном на открытых площадках с соблюдением социальной дистанции. В свободное от тренировок время сектора стадиона доступны для всех желающих. Позднее на «Темпе» откроются секции легкой атлетики, гандбола, баскетбола и мини-футбола.

фото с официального сайта администрации Волгограда фото с официального сайта администрации Волгограда фото с официального сайта администрации Волгограда

Реконструкция стадиона «Темп» проводилась впервые с момента его открытия в 1957 году. В сентябре 2017 года стартовал первый этап работ, в ходе которого было обновлено покрытие на футбольном поле, установлены модульные трибуны с современными пластиковыми сидениями. Второй этап реконструкции начался в июне 2019 года.



