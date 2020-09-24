На нижней террасе центральной набережной специалисты уже завершили бурение грунта под 44 сваи, после чего приступили к монтажу ростверков, на которые будут устанавливаться опоры будущей пешеходной эстакады. Широкий мостовой переход соединит верхний ярус строящегося амфитеатра и пешеходную зону верхней террасы набережной и поможет отдыхающим быстро и безопасно пересечь Нулевую продольную магистраль.

По данным городской администрации, новый мостовой переход будут поддерживать железобетонные опоры, установленные на свайно-ростверковый фундамент. После установки опор начнется этап наведения пролетов моста. Пролетные строения мостового перехода в настоящее время изготавливает металлургический завод «Красный Октябрь». Крупноузловая сборка всех элементов пролетных конструкций будет осуществляться непосредственно на месте. Все работы по возведению эстакады должны завершиться до конца текущего года. Пешеходная эстакада шириной 18 метров, образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.