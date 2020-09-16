Сотрудники Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова подготовили для жителей и гостей города насыщенную и интересную программу в рамках проекта «Первая улица Мира».

Гостям предлагают посетить творческие встречи, пешеходные экскурсии в уникальном формате «Гид плюс художник», и серию авторских экскурсий 21 сентября в Международный день Мира по выставке «Город: здесь и сейчас. Волгоград в произведениях волгоградских художников». Также подготовлена серия виртуальных пленэров и мастер-классов. Масштабный проект «Первая улица Мира» является победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В рамках творческих встреч посетители встретятся с интересными художниками — Михаилом Чаловым и Ниной и Николаем Зотовыми. Эти мастера являются одними из многочисленных участников выставки «Город: здесь и сейчас». Данная выставка стала итоговой экспозицией проекта «Первая улица Мира» и это поистине масштабный выставочный проект — так, на экспозиции представлены 170 произведений в разных техниках и жанрах 68 волгоградских художников. Выставка проходит с 4 сентября по 18 октября 2020 года в выставочном зале музея на улице Чуйкова, 37, и творческие встречи состоятся именно в этом выставочном пространстве.

Волгоградский мастер Михаилом Чалов приглашает всех неравнодушных к судьбе внешнего облика нашего города 17 сентября на разговор — «Прошлое, настоящее и будущее Волгограда в урбанистических реконструкциях художника Михаила Чалова». А 24 сентября состоится встреча с Ниной и Николаем Зотовыми, авторами картин, вызвавших много споров на открытии выставки — «Место свободно для рекламы».

Уникальная возможность предоставлена музеем волгоградцам и гостям города в Международный день Мира, 21 сентября. В выставочном зале на Чуйкова, 37 по выставке «Город: здесь и сейчас» пройдет ряд бесплатных экскурсий (оплачивается только входной билет) от кураторов экспозиции: Ольги Малковой и Елены Огарковой, а также приглашенных гостей проекта. Посещение творческих встреч с художниками и экскурсий проводится по предварительной записи по телефону 23-81-76.

Кроме того, до конца сентября, каждое воскресенье проходят пешеходные интерактивные экскурсии Елены Огарковой и Марии Мелиховой по улице Мира «Гид плюс художник». Первое подобное мероприятие уже с успехом прошло 13 сентября 2020 года. Кандидат исторических наук Елена Огаркова рассказала гостям о самых интересных местах улицы Мира. Участники встречи прошлись от здания музея на проспекте Ленина до площади Павших борцов, узнали об архитектуре зданий, расположенных на улице Мира, а также об исторических личностях, живших здесь. Запись на экскурсионные мероприятия на 20 и 27 сентября проходит по телефону 38-59-15.

Помимо мероприятий в режиме офлайн, музей Машкова в рамках проекта «Первая улица Мира» планируют провести и ряд событий виртуального плана, которые можно будет увидеть на сайте музея и в социальных сетях: 22 сентября – мастер-класс Марии Мелиховой для взрослой аудитории «Мирная лепнина». 26 сентября — пленэр с Татьяной Бородовицыной и Павлом Пугачевым. «Два взгляда». Также на музейных информационных платформах видео мастер-классы в рамках выставки «Город: здесь и сейчас» и еженедельные занятия детской программы от музейных педагогов, художников — Елизаветой Костыренко и Анастасией Романовой.

Напомним, 7 ноября 2018 года Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова начал реализацию проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Главная цель проекта – превратить уникальную улицу Мира в новый туристический бренд Волгограда. Ранее, музей Машкова — одна из самых динамично развивающихся культурных площадок волгоградского региона, уже дважды становился победителем грантовых конкурсов фонда.

Проект, посвященный открытию первой улицы, восстановленной в разоренном войной городе – улицы Мира, реализовывается музеем Машкова в течение двух лет. В музее проходят тематические выставки, лекции, мастер-классы, посвященные истории нашего города, его архитектуре, судьбам разных поколений горожан – и преломлению этого в творчестве волгоградских художников.

За пределами стен музея реализовывается программа авторских экскурсий и квестов по улице Мира, пленэров с волгоградскими художниками, собраны воспоминания ее жителей, проходят дворовые праздники и акции по благоустройству территории. Используя ресурсы культурного наследия и социальной памяти, художественный музей стремиться изменить к лучшему отношение волгоградцев к родному городу.



