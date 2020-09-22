Волгоградцев приглашают на творческую встречу с известными волгоградскими художниками, которая состоится в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37. В рамках мероприятия гости смогут лично встретиться с художниками Ниной и Николаем Зотовыми. Посещение творческой встречи проводится по предварительной записи по телефону 23-81-76.

По данным пресс-службы музея, творческая встреча пройдет в пространстве выставки «Город: здесь и сейчас. Волгоград в произведениях волгоградских художников», на которой представлены и произведения Зотовых. Более того, они являются авторами картин, вызвавших много споров на открытии экспозиции.

Творческая встреча, как и итоговая выставка «Город: здесь и сейчас. Волгоград в произведениях волгоградских художников», пройдут в рамках проекта «Первая улица Мира», который является победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. На экспозиции представлены 170 произведений в разных техниках и жанрах 68 волгоградских художников. Выставка проходит с 4 сентября по 18 октября 2020 года в выставочном зале ВМИИ ул. Чуйкова, 37.

Встреча состоится 24 сентября в 18:00. Напоминаем, посещение творческой встречи с мастерами Ниной и Николаем Зотовыми проводится по предварительной записи по телефону 23-81-76.



