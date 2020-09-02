Сотрудники Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова подготовили выставку «Город: здесь и сейчас. Волгоград в произведениях волгоградских художников», которая подытожит проект «Первая улица Мира», ставшего победителем грантового конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Экспозицию выставки составили более 140 произведений, созданных 67 авторами.

По данным пресс-службы музея, выставка «Город: здесь и сейчас» отчасти носит экспериментальный характер, т.к. изначально сложно было предположить, какие реалии современной жизни Волгограда привлекут художников. В экспозиции представлены произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, графического дизайна, созданные за последние пять лет. Большинство работ было написано специально для этого проекта.

В экспозиции соседствуют крупные живописные полотна монументального плана, сложные многочастные произведения, скромные скетчи, акварели, рисунки, линогравюры, модель возможного памятника строителям, возродившим город, батики, гобелены, работы, выполненные в технике пастели, монотипии, ювелирной эмали и другое.

Интервью с художниками об их отношениях с Волгоградом, записанные в текстовом и видеоформатах дают возможность ближе познакомиться с авторами. Не все из них родились в Волгограде, но каждый признается, что наш город воспринимается ими как родина. Город научил их быть сильными, они осознают и глубоко уважают его особую судьбу, его память живет в них, они чувствуют его боль, видят его красоту.

В рамках выставки пройдет ряд творческих встреч с авторами, виртуальные мастер-классы.

Открытие выставки «Город: здесь и сейчас. Волгоград в произведениях волгоградских художников» состоится в онлайн-формате 4 сентября в 17:00 на сайте музея. Посетить выставку можно будет в выставочном зале Музея Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37 с 4 сентября по 18 октября 2020 года по предварительной записи по телефону 8(8442)23-81-76.



