Жителей и гостей города приглашают посетить новую выставку Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова — «Banksy и уличное искусство». Хэдлайнером выставки станет Бэнкси, знаменитый английский андеграундный художник стрит-арта.

По данным пресс-службы музея, в экспозиции будут представлены подлинные работы Бэнкси, купленные в магазине «Pictures On the Walls» (Лондон). Бэнкси – художник образов и метафор, понятных и трогательных. Он говорит с публикой на понятном языке массовой культуры. Его творчество – яркий пример того, как «работает» стрит-арт: искусство выходит из музеев и галерей в пространство повседневности – на улицы, чтобы общаться со зрителем напрямую.

Ещё один важный хэдлайнер выставки – авторская реплика Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» – граффити-легенда, которая поражает мир уже 30 лет,

Выставка «Banksy и уличное искусство» проводится в рамках проекта «Искусство здесь» и будет экспонироваться с 5 сентября по 25 октября. Напомним, в конце прошлого года в Музее Машкова демонстрировалась другая выставка проекта – «Демоны», которая включала оригиналы работ трёх великих художников XIX-XX веков — Сальвадора Дали, Михаила Врубеля и Эдварда Мунка.

Отметим, что в период сохранения мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, действует особый порядок входа в музей. Вход осуществляется по предварительной записи по телефонам: 8(8442) 23-81-76 и 24-16-79. Выставочный зал Музея Машкова располагается по адресу: ул. Чуйкова, 37.



