В медицинских учреждениях региона начинают возобновлять профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, которые должны быть организованы с обязательным выполнением всех противоэпидемических требований в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники поликлиник проследят за соблюдением социальной дистанции и наличием масок у пациентов.

По данным областной администрации, чтобы пройти диспансеризацию пациент должен записаться по телефону или оставить заявку через портал Госуслуг. За один день до посещения медицинской организации сотрудники перезвонят для подтверждения визита, зададут несколько вопросов для выявления рисков заражения коронавирусом.

Оповещение пациентов с приглашениями на профилактические и медицинские осмотры будет также осуществляться через региональные филиалы страховых компаний (выдававших полисы ОМС).

Профилактические осмотры первого этапа (выявление хронических заболеваний, факторов риска их развития и определение необходимости дополнительных обследований и врачебных осмотров) и второго этапа (проведение дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания) будут выполняться, в том числе, в вечернее время и по субботам.

Отметим, профилактические медосмотры и диспансеризация граждан в возрасте 65 лет и старше; лиц из групп риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем возобновят после снятия ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе. На сегодняшний день медицинская помощь им оказывается в основном на дому.



