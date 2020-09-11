В регионе стартовали работы по заготовке семян, которые будут использоваться для лесовосстановления. Сейчас лесники ведут сбор семян акации, ясеня, дуба и шишек сосны. В этом году планируется собрать около 11 тонн семян лесных растений и более 5 тонн из них будут заготовлены и использованы в последующие годы.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, к сегодняшнему дню на территории Нижнечирского лесничества уже собрано около двух тонн семян акации. Часть из них будет высеяна в этом году, остальное планируется использовать для формирования регионального запаса семян.

Сбор семян ясеня в лесничествах начнется в начале октября, желудя и шишки — ближе к ноябрю. Заготовка проводится вручную с деревьев или с земли, при этом для сбора выбираются здоровые, не поврежденные вредителями и болезнями семена.

Отметим, полный переход на собственный посадочный материал — одна из главных задач регионального проекта «Сохранение лесов», реализуемого в рамках нацпроекта «Экология». Так, если в этом году планируется заготовить 5,4 тонны семян лесных растений, то к 2024 году семенной фонд должен составить уже 7,5 тонны. Это позволит получать значительно больше адаптированного к нашим климатическим условиям посадочного материала и обеспечить потребности Волгоградской области в зеленых насаждениях.



