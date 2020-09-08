Известная присказка гласит: «Понедельник – день тяжелый». Для большинства этот день оповещает о том, что выходные уже закончились и пора выходить на работу.

Однако если следовать простым советам, понедельник перестанет быть нелюбимым днем.

· Не откладывайте важных дел на понедельник.

В пятницу хочется покинуть рабочее место пораньше, это естественное желание. Но все недоделанное, отложенное встретит вас на работе в понедельник утром. Мысль об этом испортит вам вечер воскресенья и весь следующий рабочий день. Завершите важные дела в пятницу, с чистой совестью отправляйтесь на выходные, и ничто не будет вам омрачать начало рабочей недели.

· Не стоит начинать новую жизнь с понедельника.

Очень часто мы обещаем себе сесть на диету, заняться спортом, приступить к изучению языков с новой недели и поэтому ждем понедельника с тяжелым чувством, ведь придется прилагать дополнительные усилия, чтобы сдерживать обещания. Психологи советуют такие приступать к таким делам постепенно, так выработается привычка и не возникнет дискомфорта.

· Разгрузите воскресенье.

Генеральная уборка, поездки по магазинам, встречи с друзьями и родственниками – всё это, как снежная лавина, обваливается на нас в воскресенье. К вечеру мы едва живы, а в понедельник утром удивляемся, что разбиты. Распределите домашние дела так, чтобы воскресенье не было чересчур перегружено.

· Не опаздывайте.

Утренняя спешка, суета, пробки на дорогах испортят любой день, а понедельник тем более. Встаньте на 15 минут раньше, спокойно соберитесь и не спеша выйдите из дома. Кстати, возможность избежать забитого общественного транспорта тоже сделает утро немного приятнее. Оператор Tele2 до конца сентября дарит своим абонентам скидку на поездку Gett.

· Удивите себя.

Попробуйте начинать понедельник отлично от других дней, внесите разнообразие в это утро. Например, смените привычный маршрут.

· Побалуйте себя.

Еще один способ полюбить понедельники – внести приятный ритуал. Красивый завтрак, чашка кофе вне дома – все эти мелочи способны поднять настроение даже в самый тяжелый понедельник. Кстати, Tele2 позаботился о своих абонентах – до конца сентября абоненты оператора могут получить бесплатный кофе в ресторанах «Макдонлдс». Достаточно сгенерить промокод в приложении «Мой Tele2» и ввести его в приложении ресторана.

В ваших силах сделать этот день спокойным и приятным. Не поддавайтесь общему унынию, улыбайтесь, и, возможно, понедельник станет вашим любимым днём.



