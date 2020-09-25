Мобильная «Лаборатория безопасности» начала свою работу. До конца года она объедет пять районов региона и обучит детей безопасному поведению на дорогах. С детьми будут работать специалисты.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, первыми участниками проекта стали ученики Горнобалыклейской школы Дубовского района. Тренинги разработаны для разновозрастных групп и включают в себя теорию, практику и игровые форматы. Для моделирования дорожных ситуаций, максимально приближенным к реальности, сотрудники лаборатории использовали более 70 единиц: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели остановки и автобуса. Кроме того, мобильная лаборотория оснащена оборудованием для демонстрации применения детских удерживающих устройств и проведения упражнений, демонстрирующих зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства.

Напомним, центр лаборатории безопасности в Волгоградской области был открыт в рамках федеральной программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. Образовательные и социальные учреждения региона продолжают реализацию комплекса мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Работа включает как дистанционные мероприятия, так и индивидуальное сопровождение; проводится во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции, представителями российского общества страховщиков, учреждениями здравоохранения. В рамках всероссийской Недели безопасности в школах и детских садах региона с родителями и детьми также запланированы лекции и беседы о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах.