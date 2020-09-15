FUJIFILM представляет камеру моментальной печати Instax mini 11 – улучшенная версия самой популярной модели линейки Instax. Камера доступна в пяти цветовых решениях: белый лед, нежная лаванда, дымчатая роза, голубое небо, дерзкий уголь.

Японская компания FUJIFILM выпускает модели камер моментальной печати Instax mini 11. Обновленный дизайн, стильные цвета, улучшенное качество печати, автоматическая экспозиция, специальный режим селфи и зеркальце возле объектива, возможность кастомизировать камеру – бесконечное творчество!

Свой культовый дизайн и простоту использования новая модель переняла у самых популярных камер в линейке – Instax mini 8 и Instax mini 9. Никаких лишних деталей, всего две кнопки и множество возможностей!

Главные функции:

автоматический контроль экспозиции, с помощью которого камера автоматически определяет уровень окружающего освещения и оптимизирует скорость затвора и мощность вспышки в зависимости от условий;

режим селфи, который можно включить, потянув за передний край объектива, и никаких дополнительных линз;

дополнительные аксессуары для кастомизации кнопки спуска затвора.

Разработчики и дизайнеры компании Fujifilm снова радуют своих поклонников внешним видом. Плавные линии корпуса Instax mini 11 позволяют камере идеально умещаться в руках пользователя. Необычные акценты в дизайне достигаются с помощью использования разных материалов, а также выгравированного логотипа Instax на задней стороне камеры.

Стильный и компактный Instax mini 11, представленный в пяти цветах, станет незаменимым спутником самых ярких событий вашей жизни. Ну а любители лайков в социальных сетях могут быть уверенными – вместе с камерой ваш профиль не останется незамеченным!

Вместе с Instax mini 11 на рынок вышла новая пленка – instax mini BLUE MARBLE film. Элегантный паттерн на рамке напоминает мрамор и станет прекрасным дополнением к любому снимку. Плёнка доступна в форматах square и mini.

Устройства моментальной печати Instax появились в 1998 году в Японии и пользуются популярностью уже более 20 лет. Сегодня Instax продается в 100 странах мира, включая Европу, Америку и другие страны. Международные эксперты премий «Red Dot Design Award» и «iF Design Award» неоднократно выделяли не только внешний вид самих устройств Instax, но и удобство пользования.

Основные технические характеристики:

Пленка FUJIFILM instax mini instant film Расстояние съемки 0.3 м и больше (для режима селфи от 0.3 м до 0.5 м) Затвор Запрограммированный электронный затвор 1/2 до 1/250 сек. Контроль экспозиции Автоматический, Lv 5.0 до 14.5 (ISO 800) Проявление фотографии Около 90 сек. Вспышка Автоматическая, Время перезарядки: до 6.5 сек., Эффективное расстояние для вспышки: 0.3 до 2.7 м. Заряд Две батарейки типа AA, Мощность: около 100 фотокарточек Instax на одной зарядке. Автоматическое выключение Спустя 5 мин. Размеры и вес 107.6мм×121.2мм×67.3мм 293г (без батарейки, ремешка и пленки) Содержимое коробки Две батареи типа AA, ремешок, набор для кастомизации кнопки спуска

Instax Mini 11 доступна для предзаказа на официальном сайте www.instaxmini.ru.



