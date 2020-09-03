Сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея готовят новую экспозицию «Эта земля твоя и моя» к открытию. Выставка была подготовлена совместно с национальными диаспорами, которые предоставили музею все материалы для экспозиции.

По данным комитета культуры Волгоградской области, экспозиция расскажет гостям много неожиданного, нового и интересного о родном крае, где по статистике проживает более 130 разных национальностей и народностей, их истории, культуре, быте и ремеслах. Экспонаты для выставки (костюмы, предметы быта, музыкальные инструменты, фото и документы) любезно предоставлены украинской, немецкой, татарской, калмыцкой, армянской, азербайджанской и корейской диаспорами, Общественной организацией Дагестан, Домом дружбы и Домом Грузии. Из фондов музея на выставке будут представлены материалы, посвященные русскому и еврейскому народам.