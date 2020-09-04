В День города волгоградцы смогут увидеть онлайн-концерт Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова, подготовленный студентами и преподавателями вуза. В концертной программе – выступление творческих коллективов и солистов.

По данным городской администрации, в онлайн-концерте муниципаль­ного бюджетного учреждения высшего образования «Волго­градская консерватория (ин­ститут) им. П.А.Серебрякова» примут участие педагоги и студенты старших курсов специализации «Эстрадное пение», музыкально-исполнительского искусства, народный хор кафедры дирижирования, исполнители народной песни. Прозвучат популярные мелодии из мюзикла «Моя прекрасная леди», оперетты «Джудитта» и «Вольный ветер», песни Аллы Пугачевой, Пола Маккартни, романсы и многое другое. Концерт пройдет с соблюдением всех мер санитарных предосторожностей и социальной дистанции в рассадке музыкантов.

Концерт можно будет увидеть на сайте Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова http://www.serebryakovka.ru/index.html страницах социальных сетей https://vk.com/club133254587 https://vk.com/public187630159 https://www.instagram.com/vk.serebryakova а также в эфире Муниципального телевидения Волгограда 6-го сентября в 19:00.



