В четверг, 3 сентября, «Концессии водоснабжения» восстановят ветхий участок трубопровода холодного водоснабжения диаметром 900 мм вблизи водоочистных сооружений на пр. Ленина, 195 Б. Работы с применением крупногабаритной спецтехники будут вестись вдоль Первой продольной магистрали. Для обеспечения безопасности автомобилистов на период производства работ на участке крайней правой полосы магистрали по направлению в центр города будет ограничен проезд транспорта.

Магистральный трубопровод, расположенный вдоль проспекта им. Ленина, обеспечивает холодным водоснабжением большую часть жителей Краснооктябрьского района. Бригады восстановят целостность водовода без ограничения водоснабжения потребителей.

После окончания работ ресурсоснабжающая организация в полном объеме восстановит благоустройство территории, в том числе асфальтобетонное покрытие тротуара. Такой подход с обязательным восстановлением покрытия применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.



